Si schianta contro il guardrail e l'auto prende fuoco: ferita una donna

Poco dopo 19:30 di domenica i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Annecy a Vicenza per per un principio d' incendio di un'auto finita contro la cuspide del guardrail: ferita una donna.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la ferita era già stata presa in cura del personale del SUEM 118 per essere portata in ospedale.