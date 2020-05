Si schianta con la moto contro un platano: grave un 40enne

Grave incidente lunedì mattina verso le 7:40 in via Massima a Sarego lungo la provinciale 500 all'altezza della ditta Santex. Per cause in corso di accertamento il conducente 40enne (R.L.C. le iniziali) di una Suzuki ha perso il controllo della moto sbattendo la testa contro un platano.

Dai primi accertamenti l'uomo era impegnato nel sorpasso di un veicolo e ha perso l'equilibrio. Nonostante il casco l'impatto contro la pianta gli ha causato dei gravi traumi ed è stato portato in ospedale in codice rosso.

Sul posto è arrivata un ambulanza del Suem per il trasporto al San Bortolo del centauro e i carabinieri per i rilievi dell'incidente.