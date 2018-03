Asiago, titolare de La Baita morta in tragico incidente

Stava rincasando con il suo Suv in compagnia di un’amica quando si è sentita male ed è uscita di strada. Tragico incidente nella notte tra martedì e mercoledì in via Settabile a Este.

Selena Veronese, titolare de "La Baita" ad Asiago, 46enne residente a Ospedaletto Euganeo è morta sul colpo dopo che la sua vettura si è schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione.

Le testimonianze

I carabinieri giunti sul posto insieme al Suem hanno raccolto la testimonianza dell’amica che era a bordo con lei. La donna si sarebbe accasciata sul volante mentre stava per affrontare una curva. Come ricorda il sindaco Giacomo Scapin, che esprime le sue condoglianze alla famiglia, l'imprenditrice era persona molto conosciuta a Ospedaletto, figlia di uno degli esponenti storici della Liga Veneta.