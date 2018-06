Scontro tra un'auto e uno scooter: muore una donna

Tragico scontro tra un'auto e uno scooter verso le 13 alla rotatoria di fronte al casello dell'autostrada di Montecchio Maggiore. A perdere la vita Teresina Lavezzo, 61 anni residente a Montecchio, che si stava recando al lavoro. La donna è deceduta per le ferite riportate a causa del violento schianto.Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem ma i soccorsi sono stati inutili.

Da quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sia il ciclomotore che il veicolo stavano circolando nella rotatoria. Lavezzo si dirigeva verso il Melaro per raggiungere la ditta dove lavorava mentre la Ford stava svoltando a destra per immettersi in A4. Proprio in questa fase i due veicoli sono entrati in collisioni, la parte destra della Ford contro la parte sinistra del ciclomotore. La conducente del veicolo a due ruote ha avuto la peggio cadendo rovinosamente a terra e perdendo la vita.

Il casello dell'autostrada è stato chiuso con difficoltà e code per la viabilità fino alla rimozione del corpo dalla strada, avvenuta verso le 15. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati per i rilievi tecnici e sul posto, oltre a tre pattuglie della polizia locale dei castelli per i rilievi e la viabiltà, sono intervenuti anche polizia stradale e carabinieri. Sono in corso accertamenti per definire le eventuali responsabilità.