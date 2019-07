Scontro tra auto nella notte: grave 43enne

Grave incidente nella notte nel Trevigiano, alle 23.54 di giovedì, a Ponte di Piave, in via Callalta: a scontrarsi frontalmente due auto con uno dei mezzi che è finito in un fossato a bordo strada.

Ad avere la peggio B.G., un vicentino di 43 anni che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: le sue condizioni sarebbero molto critiche.