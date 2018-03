Scontro tra auto, ferite due donne e due bambini

Poco prima delle ore 16 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Ferrarin a Vicenza per lo scontro tra due auto, coinvolti le due conducenti e due bambini.

I pompieri hanno messo in sicurezza le auto mentre la conducente della Toyota Yaris era già stata presa in cura dal personale del suem 118 e successivamente trasferita in ospedale. Assistiti dal personale sanitario per un controllo anche i due bambini e la mamma occupanti dell’Opel Mokka. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

