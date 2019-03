Schianto in A31: due feriti

Alle 19.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 due km circa dopo il casello di Longare in direzione sud per un tamponamento tra un furgone e un camioncino.

La squadra accorsa da Vicenza ha messo in sicurezza i mezzi e d estratto il conducente del furgone, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’uomo è stato preso in cura dal personale del suem 118 e trasferito in ospedale di Vicenza insieme all'altro conducente rimasto pure lui ferito.

Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.