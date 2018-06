Dueville, scontro auto-moto sotto al cavalcavia: carabiniere ferito gravemente

Un ferito grave con politraumatismi e fratture multiple agli arti interiori. Ad avere la peggio schianto avvenuto giovedì verso le 12:30 tra un'auto e una moto a Passo di Riva è un maresciallo dell'Arma dei carabinieri che a causa dell'impatto è rotolato bruscamente sull'asfalto.

L'uomo, in trentenne in servizio alla tenenza di Dueville, è stato trasportato da un'ambulanza del 118 in codice rosso al San Bortolo e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione l'incidente si è verificato sotto al cavalcavia a un chilometro dal casello di Dueville, tra via De Gasperi e via Astichello. Lo dinamica dello scontro tra il mezzo condotto dal carabinieri - una scooter Vespa e la vettura con al volante una donna - è al vaglio della polizia locale Nord Est Vicentino.

La circolazione ha subito forti rallentamenti nell'ora di punta verso il centro del paese e sul raccordo della Marosticana.