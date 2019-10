Ciclista travolto da un'auto mentre attraversa la strada: è in prognosi riservata

Venerdì mattina, intorno alle 9, un ciclista è stato urtato da un'auto Toyota Yaris mentre attraversava la strada utilizzando l'attraversamento pedonale. E' successo a Schio, in viale dell'Industria.

Ad avere la peggio il ciclista che prima ha urtato contro il parabrezza dell'auto e poi è finito a terra. Prontamente soccorso dai sanitari del Suem 118 è stato trasportato all'ospedale Alto Vicentino di Santorso dove tutt'ora è ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio.