Si rovescia con l'auto: anziana grave

E' grave un'anziana rimasta incastrata nell'auto dopo un incidente autonomo che ha causato il rovesciamento del mezzo.

Secondo quanto riferito, la polizia locale è intervenuta alle 15 e 40 di venerdì lungo via Trento Trieste. La vittima era a bordo di una Ford Fiesta che, probabilmente per aver urtato un cordolo, si è cappottata. La donna, una 70enne del posto, è rimasta incastrata nell'abitacolo e, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stata liberata e trasportata in ospedale dal Suem 118.

Rilievi e gestione del traffico in carico alla polizia locale.