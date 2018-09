Auto travolge scooter: grave 18enne

Grave incidente che ha coinvolto un'auto e uno scooter: il giovane in sella al motorino ha avuto la peggio ed è stato trasportato all'ospedale.

Lo schianto è avvenuto ieri, mercoledì, poco prima delle 18, quando una Chevrolet transitava per in via Della Potara, a Schio, con direzione via Asiago. Nello svoltare a sinistra collideva con la parte anteriore dell'auto contro il ciclomotore Aprilia proveniente dall'opposto senso di marcia, condotto da un 18enne.

A seguito della collisione il giovane cadeva a terra riportando lesioni tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza per il successivo trasporto presso il pronto soccorso del nosocomio di Santorso, mentre lo scooter rimaneva incastrato sotto la parte anteriore dell'autoveicolo.

Sul posto giungeva una pattuglia della Polizia Locale Alto Vicentino di Schio per il rilievo del sinistro e il ripristino della viabilità.