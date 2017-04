Schio, guida ubriaco e si schianta contro il bus: denunciato 69enne

Ubriaco e alla guida di una Fiat Punto ha percorso contromano una via centrale di Schio proprio nell'ora in cui gli studenti stavano uscendo da scuola e si è schiantato conto l'autobus che aspettava di trasportarli. È successo lunedì pomeriggio in via Maraschin verso le 13:30.

Un 69enne di origine moldava ha invaso la corsia opposta e centrato in pieno il bus in corrispondenza del Liceo Artistico. Sottoposto all'esame dell'etilometro l'uomo è risultato positivo con 1,33 g/l.

Il moldavo è stato denunciato alla procura della repubblica presso il tribunale di Vicenza e la patente gli è stata ritirata. Oltre alla guida in stato di ebbrezza è stato multato di 321 euro per guida contromano.