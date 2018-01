Schio, ubriaca fradicia in auto devasta un marciapiede: denunciata

Alle ore 01.50 di domenica , due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Fusinato di Schio, per il rilievo di un sinistro stradale.

Una Lancia Y, condotta da una 34enne di Santorso, percorreva via Fusinato con direzione via S. Croce per poi perdere il controllo del veicolo ed urtare contro un dissuasore di sosta in ferro che delimitava la corsia dal marciapiede. Fortunatamente, grazie anche all'ora tarda, nessun pedone era sul posto. A seguito dell'urto l'auto si posizionava trasversalmente nella carreggiata, il dissuasore di sosta veniva vistosamente danneggiato provocando il rialzo del porfido della carreggiata.

La conducente, sottoposta a prova con etilometro, presentava un tasso di oltre 4 volte a quello consentito dalla normativa vigente. La 34enne veniva deferita alla Procura della Repubblica di Vicenza, la patente ritirata ai fini della revoca con la decurtazione di 10 punti mentre il veicolo veniva sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Veniva inoltre chiesto l'intervento della squadra dei magazzini comunali del Comune di Schio, per il ripristino dei luoghi.