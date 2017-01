Schio, ubriaca fradicia fa manovra e centra un'auto: via patente e auto

E' costato caro l'"aperitivo lungo" di una 41enne di Valdagno che ora si ritrova senza patente e senz'auto ma con un'ingente multa oltre a una denuncia.



Una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino è intervenuta giovedì alle 18.40 in piazza Almerico da Schio, a Schio, perchè una Toyota, facendo retromarcia, aveva centrato una Bmw. Gli agenti hanno subito notato l'ubriachezza della conducente, che è risultata avere un tasso etilico 4 volte oltre il limite, e hanno subito provveduto al ritiro immediato della patente di guida (con relativa decurtazione di 10 punti), al sequestro del veicolo finalizzato alla confisca nonché al deferimento della stessa alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato d'ebbrezza alcolica.