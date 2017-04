Schio, tamponamento tra tre auto: un ferito e code

Gravi disagi alla circolazione, venerdì mattina lungo la Provinciale 46, in località Ponte d'oro, a Schio.



Un 21enne, residente nella città laniera, di origine bengalese, alla guida della sua Alfa Romeo 147 si stava dirigendo verso San Vito di Leguzzano quando, giunto in corrispondenza del parcheggio sterrato dell'albergo " tamponava il veicolo che lo precedeva, una VW Golf, condotto da un trentenne di Torrebelvicino che aveva frenato e si era appena fermato, perchè l'auto che lo precedeva stava per effettuare la manovra di svolta a sinistra verso il parcheggio nel quale era presente una pattuglia della polizia locale



A causa dell'urto subìto, la VW Golf veniva sbalzata in avanti e tamponava a sua volta la Ford Focus che la precedeva. Il conducente della Golf avvertiva un forte dolore al collo e giramenti di testa per cui veniva prontamente soccorso da ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell'Ospedale di Santorso. Rilievi e regolazione del traffico a cura di una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino"