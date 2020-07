Perde il controllo dell'auto, invade la corsia a fa un frontale con un'altra auto: due i feriti

Nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16, circa due pattuglie del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Strada Parco di Schio un incidente stradale.

Il conducente di un'Audi A4 mentre stava percorrendo via Strada Parco, con direzione Santorso, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta e si è sontrato frontalmente con una Peugeot condotta da un uomo.

A seguito dell'urto il conducente e la passeggera della Peugeot sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e portati in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino di Santorso, fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi.