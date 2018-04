Schio, scontro frontale tra due auto: due feriti gravi

Drammatico incidente poco prima dell'alba in zona industriale a Schio.

Per cause ancora in via di accertamento, poco dopo le 5:30 una Fiat Punto e una Alfa Romeo 145 si sono scontrate frontalmente in via Maestri del Lavoro. Sul posto sono iintervenuti i vigilii del fuoco per estrarre un uomo rimasto incastrato nell'abitacolo dell'Alfa Romeo.

Entrambi i conducenti, di giovane età, sono rimati feriti e soccorsi dal Suem: uno è stato ricoverato in codice rosso in gravi condizioni e l'altro in codice giallo.