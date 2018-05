Schio, schianto tra due auto: una donna e un uomo in ospedale

Due feriti trasportati in ospedale fortunatamente non in gravi condizioni. È il bilancio dell'incidente avvenuto lunedì poco dopo le 13.30 a Schio e che ha visto coinvolte due autovetture. I vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, sono intervenuti in via Lazio e hanno messo in sicurezza i mezzi. Sul posto anche il 118 che ha caricato il conducente di una Fiat Punto in ambulanza dal personale.

Ferita leggermente anche la donna alla guida della Hyundai SantaFe, anche lei portata in ospedale per un controllo. La polizia locale di Schio ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.