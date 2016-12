Incidenti stradali Schio / via maestri del lavoro

Schio, schianto tra due auto: feriti i conducenti

Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto, condotta da un 53enne di Schio ed un'Alfa Romeo Mito guidata da un 30enne di Thiene, domenica notte, hanno impattato in via Maestri del lavoro. Sul posto i sanitari del Suem 118 e gli agenti del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino di Schio