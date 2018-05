Schio, schianto auto-moto: due feriti, uno è gravissimo

Alle ore 10,15 di venerdì, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta all'intersezione che via Tron forma con via Sebastiano Bologna di Schio, per il rilievo di un sinistro stradale con feriti.

L'incidente

Un'autovettura Ford Focus stava percorrendo via S. Sebastiano Bologna verso Schio centro. Giunta in corrispondenza dell'intersezione con via Tron andava ad urtare con la parte anteriore destra contro un ciclomotore Peugeot che usciva dalla propria destra da via Tron, senza arrestarsi allo STOP.

Mentre il conducente dell'autovettura rimaneva illeso, gli occupanti il ciclomotore venivano soccorsi da due ambulanze del 118, rispettivamente in codice giallo e rosso. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli agenti intervenuti.