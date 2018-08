Pirata della strada investe ciclista: incastrata dalle telecamere

Investe un ciclista lasciandolo sull'asfalto in gravi condizioni e prosegue la sua corsa. Il pirata della strada, una donna residente a Schio, è stata rintracciata grazie alle telecamere di sorveglianza e ora dovrà rispondere per i reati di fuga ed omissione di soccorso nonché per lesioni stradali gravissime.

L'episodio è accaduto giovedì 2 agosto alle 16,00 circa. Una pattuglia del consorzio polizia locale Alto vicentino di Schio è intervenuta in viale dell'Industria per il rilievo di un sinistro stradale con feriti. Sul posto, gli agenti hanno constatato che un ciclista 54enne residente a Valli del Pasubio, si trovava ancora dolorante a terra mentre il personale medico di un'autoambulanza del 118 lo stava soccorrendo.

A pochi metri di distanza c'era la sua bicicletta e nessun altro elemento che potesse far dedurre il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro stradale. Nonostante ciò, il ciclista dichiarava essere caduto a terra dopo essere stato tamponato da un'autovettura. Condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Alto Vicentino di Santorso, constatate le gravi lesioni, veniva trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Vicenza, in prognosi riservata dove veniva sottoposto a intervento chirurgico.

Gli agenti intervenuti per i rilievi, analizzando attentamente alcune incisioni presenti sul velocipede, hanno potuto constatare la fondatezza di quanto dichiarato dal ciclista e la possibilità che l'autovettura coinvolta nel sinistro si fosse dileguata.

Le indagini compiute con l'incrocio di più videoregistrazioni acquisite, hanno permesso di confermare quanto sopra e pertanto sono subito scattate le ricerche per l'identificazione dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro e del relativo conducente. Nonostante l'unico indizio utile a conoscenza degli agenti fosse il fatto che si trattasse di un'autovettura VW di colore grigio, lo scorso martedì una pattuglia della polizia locale ha intercettato e bloccato il veicolo che presentava ancora evidenti tracce della collisione con il velocipede. La conducente, residente a Schio, si è giustificata dicendo di non essersi accorta di aver urtato il ciclista.

La stessa è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per fuga ed omissione di soccorso nonché per lesioni stradali gravissime. Il mezzo veniva sottoposto a sequestrato penale mentre la patente di guida verrà sospesa con la decurtazione di 10 punti.

L'avviso delle forze dell'ordine: "Si prega di voler ricordare che: Tutti i conducenti di veicoli (a motore e NON) coinvolti in un sinistro stradale hanno l'obbligo di doversi fermare e prestare soccorso alle persone infortunate, a prescindere dalla responsabilità o meno di aver causato il sinistro. Il mancato arresto e/o l'omissione di soccorso nei confronti delle persone ferite sono pesantemente puniti dal Codice della Strada".