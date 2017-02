Schio, pedone travolto da auto: è gravissimo

Suem 118 e polstrada sono intervenuti giovedì sera, circa alle 20, in via Lago Trasimeno a Schio. Un 45enne è stato travolto da un'auto, che viaggiava entro il limite di velocità, mentre attraversava la strada senza utilizzare le strisce pedonali.



L'uomo è stato caricato sul cofano e ha sfondato il parabrezza con la testa per poi ripiombare sull'asfalto. Le sue condizioni sono gravissime.



Secondo alcuni testimoni, la vittima avrebbe avuto un'andatura incerta, tanto da far sospettare che fosse ubriaco.