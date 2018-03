Schio, notte di incidenti: un'auto sfonda un muro, un'altra contro un albero

La notte scorsa alle ore 1:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sasso a Magrè di Schio per soccorrere un automobilista, finito contro il muro di pietra di una casa, che è stato sfondato: leggermente ferito il conducente.

La squadra di del locale distaccamento ha messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente del posto era già uscito autonomamente dall’auto. I pompieri hanno controllato la staticità del muro in pietra, eliminato i sassi pericolanti. La casa viene utilizzata solo come magazzino deposito e non è abitata. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

Alle ore 5.45 un altro intervento sempre per incidente stradale in via Maranese a Schio dove una donna del posto ha perso il controllo dell’auto e dopo aver toccato di striscio un albero si è cappottata: illesa la conducente. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto mentre la donna se pur spaventata era uscita senza riportare nessuna ferita dall’auto rovesciata. Sul posto i carabinieri e il soccorso stradale per il recupero dell’auto.