Frontale tra auto: grave una donna che rientrava dal lavoro

Questa mattina, poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Maranese ai confini tra il comune di Schio e Marano per un frontale tra due auto: ferita una donna.

La squadra dei pompieri accorsa da Schio ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un’Audi A3 un’infermiera rimasta incastrata nell’abitacolo, che stava rientrando a casa da lavoro. La donna è stata presa in cura dal personale del suem 118 e portata in ospedale. Illeso il conducente dell’Alfa Romeo Giulietta.

La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.