Auto non rispetta la precedenza e travolge moto: grave 18enne

Ieri, lunedì, alle ore 18,15 circa personale del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuto in via Venezia a Schio per il rilievo di un sinistro stradale con feriti.

Un 18enne, alla guida di un ciclomotore HM, stava percorrendo via Venezia con direzione Vicenza. Giunto all'altezza del civico 113, andava ad urtare con la parte anteriore contro la fiancata destra di un'autovettura Volkwagen condotta da un 57enne, che stava eseguendo manovra di svolta a sinistra senza però dare la precedenza al ciclomotore. A seguito dell'urto il conducente del ciclomotore rovinava a terra riportando ferite tali da essere tutt'ora ricoverato presso l'ospedale Alto Vicentino di Santorso (le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione).