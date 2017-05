Schio, scontro tra auto e motociclo: nessuna grave conseguenza

Scontro fortunatamente senza gravi conseguenze nel pomeriggio di giovedì tra un ventinovenne di Schio, alla guida di un motociclo Piaggio, e un cinquantaduenne, anch'egli scledense, al volante di una Lancia Musa.

Il motociclista stava percorrendo Via Trento Trieste a Schio diretto verso Magrè quando, giunto all'intersezione con Viale Lungo Leogra, è andato a sbattere con la parte anteriore del mezzo contro la parte posteriore dell'auto.

Quest'ultima si era immessa in via Trento Trieste con direzione Magrè senza però dare la precedenza al moticiclo in transito.

Per l'impatto il motociclista è caduto a terra: trasportato con autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso è stato medicato per alcune escoriazioni.