Schianto tra Maserati e due auto: tre feriti

Poco dopo le 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato a Schio per lo scontro tra due auto: tre feriti.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una donna, rimasta incastrata nella Ford Fiesta finita contro il guardrail, ferito anche un passeggero. Il conducente dell’altra auto, una Maserati, è riuscito a venire fuori da solo dall’auto. Tutti e tre i feriti sono stati assistiti dal personale del suem 118 e portati in ospedale a Santorso. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.