Schio, carambola contro auto in sosta: una Punto si ribalta sulla strada

Dopo la curva perde il controllo dell'auto che si cappotta centrando una Renault in sosta. È successo giovedì verso le 11:15 in via della Valletta in centro a Schio.

Il conducente dell'autovettura Fiat Punto, un 59enne di Piovene Rocchette, proveniente da piazza A. Da Schio stava andando in direzione Torrebelvicino quando, in prossimità della curva all'altezza di via Brolo del Conte, ha preso con la parte anteriore-larerale destra la parte posteriore-laterale sinistra di una Renault parcheggiata.

A causa dell'urto la Punto si è ribaltata finendo la corsa nell'opposta corsia di marcia, fortunatamente in quell'istante libera. Il conducente è uscito autonomamente dal mezzo ma successivamente è stato trasportato presso l'ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso, ma senza riportatare conseguenze gravi. Sul posto è intervenutoa una pattuglia del consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio per i rilievi del caso.