Schio, frontale tra due auto: un morto e un ferito grave

Grave incidente, venerdì sera circa alle 19.30, in via del Lavoro a Schio. Secondo le prime informazioni, due auto si sono scontrate frontalmente e una persona ha perso la vita, un'altra è rimasta ferita in modo grave. Sul posto, oltre al Suem 118, anche i vigili del fuoco, per liberare le vittime dalle lamiere. Maggiori dettagli in seguito.