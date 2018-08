Schio, frontale tra auto: grave 71enne

E' di un ferito grave l'incidente avvenuto martedì pomeriggio a Schio

M.R., 71enne di Isola Vicentina, alla guida di una Lancia Y, stava percorrendo viale dell'Industria in direzione Zanè. Giunto all'altezza del semaforo con via Lago di Trasimeno, per cause in corso d'accertamento, invadeva l'opposta corsia di marcia dalla quale proveniva la Mercedes 220 condotta da N.G., 58enne di Vicenza, che non riusciva ad evitare l'urto frontale.

Il conducente della Lancia Y veniva trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Santorso da ambulanza 118. Il conducente della Mercedes risultava illeso.

Intervenute due pattuglie della Polizia Locale "Alto Vicentino" per i rilievi e la viabilità, nonchè i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli staccando i cavi delle batterie.