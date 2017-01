Schio, ciclista investito in rotatoria: salvato dal casco

Poco prima delle 14 di mercoledì, C.P., 51enne di Torrebelvicino stava percorrendo via Maraschin, a Schio, in sella alla sua mountain bike quando, all'altezza della rotatoria del teatro Civico, è stato travolto da una Citroën Picasso condotta da M.F., 42enne scledense.

L'urto ha sbalzato a terra il ciclista che è stato subito soccorso dalla conducente dell'autovettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e una pattuglia del Consorzio di polizia Alto Vicentino. Il ciclista è stato trasportao all'ospedale di Santorso, dove è stato tenuto in osservazione per lesioni apparentemente non gravi anche grazie all'utilizzo del casco.