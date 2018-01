Schio, auto investe pedone: gravissimo un 80enne

Stava attraversando la via Cristoforo a Magrè di Schio quando un 80enne è stato preso in pieno da una Panda con al volante un 70enne della zona. L'anziano pedone ha urtato contro il montante destro dell'auto, rovinando poi violentemente a terra sbattendo il capo contro l'asfalto, con una copiosa perdita di sangue.

Il grave incidente è accaduto alle ore 18.00 circa di ieri all'intersezione di via Cristoforo con via Boito di Schio. Secondo la ricostruzione della polizia locale Alto Vicentino l'80enne stava camminando da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia di una Fiat Panda. In quel momento il traffico era intenso in entrambi i sensi di marcia e il conducente dell'auto, per cause in corso d'accertamento da parte degli agenti intervenuti, non si è accorto del pedone che stava attraversando la strada.

La Panda lo ha preso in pieno con la parte anteriore destra e successivamente con lo specchietto retrovisore esterno destro del veicolo. Lo stesso conducente dell'auto e altre persone di passaggio si sono adoperate subito per i soccorsi. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza dell'ospedale Alto Vicentino di Santorso, che ha prestato le prime cure all'anziano per poi trasportarlo presso il nosocomio. A seguito delle gravi lesioni riportate l'80enne è stato trasferito nel riparto di rianimazione in condizioni di prognosi riservata..