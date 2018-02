Schio, auto investe anziana sulle strisce: grave una ottantenne

Alle ore 09:35 circa di venerdì due pattuglie della polizia locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via P.Maraschin, in corrispondenza del civico 70 per un incidente stradale. Una Fiat Punto condotta da una 85enne di Valli del Pasubio stava percorrendo via Maraschin con direzione Schio centro. Giunta in prossimità delle strisce pedonali di fronte al civico 70, non si è resa conto della presenza di una signora ottantenne di Schio, che stava per concludere l'attraversamento della carreggiata, andando così ad investirla.

La signora infortunata è stata trasportata con l'ambulanza all' Ospedale di Santorso e ricoverata a causa delle contusioni riportate, ma fortunatamente non versa in pericolo di vita.