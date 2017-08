Schio, ventiduenne esce di strada e si schianta: miracolato

Attorno alle 02.30 di sabato un ventiduenne di Schio alla guida di una Ford Fiesta è uscito di strada mentre stava percorrendo via Da Vinci in direzione Poleo centro.

Per cause in corso d'accertamenento, il giovane ha perso il controllo dell'auto, finendo fuori strada e andando poi a schiantarsi contro una recinzione in cemento. Distrutta la macchina, miracolosamente solo leggermente ferito il conducente, che viaggiava da solo.

Sul posto un'ambulanza dell'ospedale di Santorso. Per i rilievi del caso e la viabilità sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale del Consorzio Alto Vicentino di Schio.