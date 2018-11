Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: ferita 40enne

Pauroso incidente mercoledì mattina a Schio, fortunatamente senza conseguenze gravissime. Verso le 8 una quarantenne residente a Thiene stava percorrendo via dell'Artigianato con direzione San Vito di Leguzzano.

Giunta alla curva che imbocca la deviazione per Santorso ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, ed è andata a schiantarsi con la parte anteriore destra contro un muro di contenimento.

Gravi i danni al veicolo mentre per la conduente sono in corso gli accertamenti sanitari del caso presso l'ospedale di Santorso, dove è stata trasportata in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo. Rilievi e viabilità a cura di due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.