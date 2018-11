Investita sulle strisce dalla moto tamponata dall'auto: gravissima 75enne

Terribile incidente dalla dinamica molto particolare quello avvenuto sabato pomeriggio verso le 15:30 in via Marsachin a Schio. Vittima una signora di 75 anni, poi finita al reparto rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Secondo la ricostruzione della polizia locale la donna, residente a Schio, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è soppraggiunto uno uomo - sempre residente a Schio - con uno scooter, che si è fermato per farla passare.

In quel momento, alle spalle del motorino, è però sopraggiunta improvvisamente una Citroen che ha tamponato il centauro. Dalla violenza dello schianto lo scooter ha travolto in pieno l'anziana causandole serie ferite. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e i medici del Suem i quali hanno soccorso la donna che è stata portata al San Bortolo in codice rosso.