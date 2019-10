Si schianta con la Vespa contro un'auto al ritorno da scuola: 18enne in rianimazione

Stava tornando a casa da scuola con la sua Vespa quando si è scontrato con un'automobile che stava uscendo dal parcheggio. Lo schianto violento lo ha fatto sbalzare dalla moto ed è finito sull'asfalto dove ha perso i sensi. Il terribile incidente è avvenuto poco dopo le 14 di mercoledì in via Capitelvecchio a Bassano del Grappa.

Vittima della schianto un giovanissimo, 18 anni appena compiuti, che frequenta il Liceo Brocchi. Il ragazzo è stato portato in ospedale al San Bassiano in codice rosso dove si trova attualmente ricoveratro al reparto rianimazione in prognosi riservata.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale.