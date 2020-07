Schianto tra auto: una si ribalta e perde il motore

Nella notte tra martedì e mercoledì, mezz’ora prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 poco prima dell’uscita del casello di Vicenza Est in direzione Venezia per un incidente tra tre auto: nessuna persona ferita.

La squadra dei pompieri accorsa sul posto ha messo in sicurezza i veicoli. Nello scontro avvenuto tra le tre auto, una si è rovesciata, e una ha perso il motore. Tutti gli occupanti sono riusciti a venire fuori autonomamente dagli abitacoli e sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del SUEM, nessuna persona è stata portata in ospedale.

La polstrada ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.