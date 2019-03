Schianto tra auto: tre feriti, uno gravissimo

E' di tre feriti di cui uno in modo gravissimo il bilancio dello schianto tra tre auto avvenuto questa mattina, in via Dante Alighieri a Mussolente.

Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla ed affidarla alle cure del Suem 118, come gli altri due feriti.

Articolo in aggiornamento.