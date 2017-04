Schianto tra auto a Rosà: 5 feriti, una donna incastrata

Cinque persone ferite in un incidente avvenuto poco dopo le 17 all’incrocio tra via Ca' Dolfin e Ca' Borini a Rosa.



La squadra dei vigili del fuoco accorsi da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una donna rimasta bloccata all’interno di una delle auto. Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e portati in pronto soccorso per ulteriori controlli.



I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.