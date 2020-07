Schianto sulla Valdastico, borsa tra le ruote della moto: due feriti

Grave incidente nella mattinata di sabato lungo la Valdastico Sud, tra il casello di Longare e il raccordo dell'A4. Una coppia di motociclisti, dopo una rovinosa caduta in moto, è finita in ospedale. Ad avere la peggio la passeggera, una donna, ricoverata in codice rosso al San Bortolo per i traumi ricevuti nella caduta.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe avvenuto a causa delle borse della moto finite tra le ruote del mezzo. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nello schianto. Il conducente della moto è stato trasportato al nosocomio vicentino con in codice giallo.

