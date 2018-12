Schianto nella notte: gravissimo motociclista

In rianimazione con prognosi riservata per le gravi ferite riportate. È il bilancio del terribile schianto tra un'auto e una moto avvenut giovedì sera verso le 22 in via Fusinato a Vicenza. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della polizia locale.

Il motociclista vicentino è stato immediatamente soccorso dai medici del Suem e portato in codice rosso al San Bortolo. Le sue condizioni, nella mattinata di venerdì, erano ancora gravi. Illesi invece il passeggero e il conducente della vettura.