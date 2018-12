Schianto nella notte: grave giovane donna

Questa mattina alle 4.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Riviera a San Vito lungo la Valsugana per soccorrere la conducente di un’auto, finita contro un muretto dopo la perdita di controllo della vettura.

I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto la giovane donna, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo della Nissan Micra. La donna è stata assistita dal personale sanitario del suem 118 per essere portata in ospedale. I carabinieri di Nove hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.