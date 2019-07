Schianto con la moto contro la rotatoria: gravissimo un 40enne

Grave incidente nella serata di martedì in via Olmo ad Altavilla, lungo la Regionale 11. Un uomo di 40 anni, americano ma residente a Vicenza, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Vicenza dopo un terribile schianto con la sua moto contro la rotatoria all'altezza del Bricoman.

Secondo la ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto l'uomo stava andando a velocità elevata quando è salito sopra al rondò, attraversandolo diritto. La moto si è poi schiantata contro una Lancia Y che in quel momento stava transitando sulla rotatoria. Non è ancora chiaro se il motociclista sia caduto a terra prima dell'impatto con la vettura o se sia stato sbalzato dallo scooter in seguito allo schianto.

Nel violento impatto si è staccata la forcella della moto e il centauro è stato soccorso dai medici del Suem. Diverse le fratture riportate in tutto il corpo e in particolare su una gamba. Sul posto la polizia locale di Altavilla per i rilievi. Gli operatori hanno richiesto gli esami dell'alcoltest, i cui risultati si sapranno tra qualche settimana.