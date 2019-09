Si schiantano in moto contro una casa: due giovani in rianimazione

Ancora tutta da chiarire la dinamica del grave incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Brogliano, in via Scoladori. Due giovani, in sella a una moto, si sono schiantati addosso al cancello di una casa poco prima delle due.

Sul posto un'ambulanza del Suem 118 che ha portato i due ragazzi in ospedale con traumi e fratture multiple. Al San Bortolo i giovani sono stati operati e attualmente sono ricoverati al reparto rianimazione.

(IN AGGIORNAMENTO)