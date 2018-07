Lonigo, ciclista investita e uccisa

Gravissimo incidente, lunedì mattina, poco dopo le 9 in via Preon a Lonigo. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidete tra una bici e un’autovettura che stava andando verso orgiano. La ciclista, Bertilla Todescato, residente vicino al luogo della tragedia, è deceduta per le ferite riportate. La donna stava andando al mercato settimanale del paese.

I pompieri in transito lungo la strada si sono fermati dopo qualche attimo accaduto l’incidente, prestando il primo soccorso alla donna.

Nonostante i tentativi di rianimazione del personale del suem 118 intervenuti anche con l’elisoccorso, il medico ha dovuto dichiarare la morte della donna 69 enne. Sul posto la polizia locale e i carabinieri per eseguire i rilievi del sinistro.