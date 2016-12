Schianto mortale a Cornedo, ore cruciali per la bimba ferita: dal web il grido #forzasophy

Sono trascorsi due giorni dalla tragedia di Cornedo Vicentino, che ha portato alla morte di una giovane mamma valdagnese, Giulia Rossi e di un 52enne di Monte di Malo, Massimo Ricatti. L'incidente avvenuto mercoledì, alle 13.20, lungo la variante alla sp 246 ha scosso l'intera comunità e, dal mondo social parte il grido #forzasophy, un hastag per esprire la propria vicinanza alla figlia di Giulia Rossi, rimasta ferita nello schianto.

Ricoverata in ospedale in gravi condizioni, la bimba, di appena 8 anni, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e le prossime 48 ore saranno per lei fondamentali. Il padre della piccola, ex di Giulia Rossi, ha condiviso un post su Facebook dove invita tutti a pregare affinchè la sua bambina riesca a passare questo momento critico.