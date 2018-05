Schianto in A4, furgone cappottato e due feriti gravi: code per 6 km

È di tre feriti, di cui due gravi, il bilancio dello schianto avvenuto verso le 16 di domenica in autostrada A4 in direzione Milano all'altezza di Vicenza Ovest. L'incidente ha visto coinvolti un'autovettura e due furgoncini, uno dei quali si è ribaltato.

Sul posto è intervenuta la poliza stradale - per la regolazione del traffico e per deviarlo sulla corsia di emergenza - i vigili del fuoco che hanno lavorato per più di un'ora per la messa in sicurezza dei mezzi e il Suem di Vicenza che ha trasportato in ospedale due persone in codice giallo. La terza persona non ha invece riportato gravi ferite.

In autostrada si sono formate code che hanno raggiunto la lunghezza di 6 chilometri.

