Schianto in A4, frontale contro il guardrail: conducente miracolato

Uno schianto tremendo contro il guardrail fortunatamente senza nessuna conseguenza per il conducente. Verso le 16:30 di venerdì una Chevrolet Aveo a Gpl è uscita dalla careggiata nel tratto autostradale tra Grisignano e Vicenza Est in direzione Milano, rimbalzando in mezzo alla corsia di marcia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza che hanno messo in sicurezza l'auto spostandola sulla corsia di emergenza. Illeso il conducente. Il traffico ha subito solo dei lievi disagi durante le operazioni di recupero per poi tornare alla normalità. Rilievi in corso da parte della polizia stradale.