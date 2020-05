Schianto fra tre auto: ferita una donna

Tre veicoli coinvolti e una persona ferita. È il bilancio dell'incidente avvenuto alle 8:30 di venerdì all'incrocio tra le vie della Potara e da L. Da Vinci di Schio, per il rilievo di un sinistro stradale.

Una Fiat Panda, proveniva dal lato Schio centro e diretta verso Poleo, percorreva via L. Da Vinci e, per cause in corso d'accertamento, ha urtato con la ruota anteriore destra contro lo spigolo del marciapiede. A causa di ciò ha perso il controllo del mezzo sbandando verso la sua sinistra e andando ad urtare contro la fiancata destra di un'autovettura Ford ferma al semaforo nell'attesa della luce verde.

Dopo l'urto la Fiat Panda ha continuato la propria corsa andando ad urtare prima contro un'aiuola spartitraffico e quindi contro un'autovettura VW Golf presente su via della Potara (lato opposto della carreggiata), che in quel momento stava provenendo da via Rovereto e si era fermata anch'essa alla linea d'arresto del semaforo in attesa del verde. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, è intervenuta un'ambulanza del S.U.E.M. nonché due carri attrezzi per la rimozione dei veicoli danneggiati.

La conducente della Fiat Panda, è stata portata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso, fortunatamente senza gravi lesioni.